Alençon Plage ORIGAMIE Alençon

27 Rue Albert 1er Alençon Orne

Début : 2025-08-07 19:00:00

fin : 2025-08-07 22:00:00

2025-08-07

Dans le cadre d’Alençon Plage,

DJ Set et apéromix le jeudi 7 aout 2025 de 19h à 22h au parc des Promenades à Alençon

Depuis 2019, l’association Origamie promeut la culture à l’échelle locale. Elle accompagne des jeunes artistes indépendant·e·s dans le lancement de leurs projets organisation de concerts et d’expositions, aide logistique… L’objectif est de participer au développement de la culture, sous toutes ses formes, et la rendre accessible à tous·es.

Origamie organise notamment, depuis 2023, le festival Talbot Machine à Alençon.

Gratuit pour tous !!

27 Rue Albert 1er Alençon 61000 Orne Normandie

English : Alençon Plage ORIGAMIE

As part of Alençon Plage,

DJ Set and aperomix on Thursday August 7, 2025 from 7pm to 10pm at Parc des Promenades in Alençon

Since 2019, the Origamie association has been promoting culture on a local scale. It supports young independent artists in launching their projects: organizing concerts and exhibitions, providing logistical assistance? The aim is to contribute to the development of culture, in all its forms, and make it accessible to all.

Origamie has been organizing the Talbot Machine festival in Alençon since 2023.

Free for all!

German :

Im Rahmen von Alençon Plage,

DJ-Set und Apéromix am Donnerstag, den 7. August 2025, von 19 bis 22 Uhr im Parc des Promenades in Alençon

Seit 2019 fördert die Vereinigung Origamie die Kultur auf lokaler Ebene. Sie begleitet junge, unabhängige Künstlerinnen und Künstler bei der Lancierung ihrer Projekte: Organisation von Konzerten und Ausstellungen, logistische Hilfe? Ziel ist es, zur Entwicklung der Kultur in all ihren Formen beizutragen und sie für alle zugänglich zu machen.

Origamie organisiert unter anderem seit 2023 das Festival Talbot Machine in Alençon.

Kostenlos für alle!

Italiano :

Nell’ambito di Alençon Plage,

DJ Set e aperomix giovedì 7 agosto 2025 dalle 19.00 alle 22.00 al Parc des Promenades di Alençon

Dal 2019, l’associazione Origamie promuove la cultura su scala locale. Aiuta i giovani artisti indipendenti a lanciare i loro progetti, organizzando concerti e mostre e fornendo supporto logistico L’obiettivo è contribuire a sviluppare la cultura in tutte le sue forme e renderla accessibile a tutti.

Origamie organizza il festival Talbot Machine ad Alençon dal 2023.

Gratuito per tutti!

Espanol :

En el marco de Alençon Plage,

DJ Set y aperomix el jueves 7 de agosto de 2025 de 19:00 a 22:00 en el Parc des Promenades de Alençon

Desde 2019, la asociación Origamie promueve la cultura a escala local. Ayuda a jóvenes artistas independientes a lanzar sus proyectos, organizando conciertos y exposiciones y proporcionando apoyo logístico El objetivo es contribuir al desarrollo de la cultura en todas sus formas y hacerla accesible a todos.

Desde 2023, Origamie organiza en Alençon el festival Talbot Machine.

¡Gratis para todos!

