Alençon Plage Quiz de la Plage Alençon

Alençon Plage Quiz de la Plage Alençon vendredi 8 août 2025.

Alençon Plage Quiz de la Plage

27 Rue Albert 1er Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-08 19:00:00

fin : 2025-08-08 22:30:00

Date(s) :

2025-08-08

Dans le cadre d’Alençon Plage, préparez-vous à tester vos connaissances et tentez de vous maintenir en haut du classement tout au long de la soirée.

Culture générale, musique, cinéma, sport… vous serez mis au défi de répondre à des questions surprenantes, le plus rapidement possible au moyen de votre téléphone. Que vous soyez un joueur expérimenté ou un novice, voilà une occasion rêvée de passer une soirée amusante et conviviale, avec la chance de remporter l’un des nombreux lots.

Le vendredi 8 aout de 19h à 22h30

Gratuit pour tous !!

Dans le cadre d’Alençon Plage, préparez-vous à tester vos connaissances et tentez de vous maintenir en haut du classement tout au long de la soirée.

Culture générale, musique, cinéma, sport… vous serez mis au défi de répondre à des questions surprenantes, le plus rapidement possible au moyen de votre téléphone. Que vous soyez un joueur expérimenté ou un novice, voilà une occasion rêvée de passer une soirée amusante et conviviale, avec la chance de remporter l’un des nombreux lots.

Le vendredi 8 aout de 19h à 22h30

Gratuit pour tous !! .

27 Rue Albert 1er Alençon 61000 Orne Normandie

English : Alençon Plage Quiz de la Plage

As part of Alençon Plage, get ready to test your knowledge and try to stay on top throughout the evening.

General culture, music, cinema, sport? you’ll be challenged to answer surprising questions, as quickly as possible, using your phone. Whether you’re an experienced player or a novice, this is the perfect opportunity to spend a fun-filled evening, with the chance of winning one of the many prizes on offer.

Friday August 8, 7pm to 10:30pm

Free for all!

German :

Im Rahmen von Alençon Plage können Sie Ihr Wissen testen und den ganzen Abend lang versuchen, sich an die Spitze der Rangliste zu setzen.

Allgemeinwissen, Musik, Kino, Sport? Sie werden herausgefordert, überraschende Fragen so schnell wie möglich mit Ihrem Handy zu beantworten. Ob Sie nun ein erfahrener Spieler oder ein Neuling sind, dies ist die perfekte Gelegenheit, einen unterhaltsamen und geselligen Abend zu verbringen, bei dem Sie die Chance haben, einen der zahlreichen Preise zu gewinnen.

Freitag, 8. August, von 19.00 bis 22.30 Uhr

Kostenlos für alle!

Italiano :

Nell’ambito di Alençon Plage, preparatevi a mettere alla prova le vostre conoscenze e a cercare di rimanere in testa alla classifica per tutta la serata.

Conoscenze generali, musica, cinema, sport: sarete chiamati a rispondere a domande sorprendenti nel minor tempo possibile utilizzando il vostro telefono. Che siate giocatori esperti o alle prime armi, questa è l’occasione perfetta per trascorrere una serata divertente e amichevole, con la possibilità di vincere uno dei numerosi premi in palio.

Venerdì 8 agosto dalle 19.00 alle 22.30

Gratuito per tutti!

Espanol :

En el marco de Alençon Plage, prepárese para poner a prueba sus conocimientos e intentar mantenerse en lo más alto de la clasificación durante toda la velada.

Conocimientos generales, música, cine, deporte… se le retará a responder lo más rápidamente posible a algunas preguntas sorprendentes utilizando su teléfono. Tanto si eres un jugador experimentado como un novato, esta es la oportunidad perfecta para pasar una tarde divertida y amistosa, con la posibilidad de ganar uno de los muchos premios.

Viernes 8 de agosto de 19.00 a 22.30 horas

Gratis para todos

L’événement Alençon Plage Quiz de la Plage Alençon a été mis à jour le 2025-07-16 par OT CUA ALENCON