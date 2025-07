Alençon Plage Spectacle Tous en selle Alençon

Alençon Plage Spectacle Tous en selle Alençon samedi 26 juillet 2025.

Alençon Plage Spectacle Tous en selle

27 Rue Albert 1er Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-26 17:00:00

fin : 2025-07-26 18:00:00

Date(s) :

2025-07-26

Dans le cadre d’Alençon Plage,

Spectacle exceptionnel Tous en selle au Parc des Promenades le samedi 26 juillet 2025 de 17h à 18h par la compagnie EM.PORTES.

Gratuit pour tous !!

Dans le cadre d’Alençon Plage,

Spectacle exceptionnel Tous en selle au Parc des Promenades le samedi 26 juillet 2025 de 17h à 18h par la compagnie EM.PORTES.

Gratuit pour tous !! .

27 Rue Albert 1er Alençon 61000 Orne Normandie

English : Alençon Plage Spectacle Tous en selle

As part of Alençon Plage,

Exceptional show Tous en selle in the Parc des Promenades on Saturday, July 26, 2025 from 5pm to 6pm by the EM.PORTES company.

Free for all!

German :

Im Rahmen von Alençon Plage,

Außergewöhnliche Show Tous en selle im Parc des Promenades am Samstag, den 26. Juli 2025 von 17:00 bis 18:00 Uhr durch die Kompanie EM.PORTES.

Kostenlos für alle!

Italiano :

Nell’ambito di Alençon Plage,

Spettacolo eccezionale Tous en selle nel Parc des Promenades sabato 26 luglio 2025 dalle 17.00 alle 18.00 a cura della compagnia EM.PORTES.

Gratuito per tutti!

Espanol :

En el marco de Alençon Plage,

Espectáculo excepcional Tous en selle en el Parc des Promenades el sábado 26 de julio de 2025 de 17h a 18h por la compañía EM.PORTES.

¡Gratis para todos!

L’événement Alençon Plage Spectacle Tous en selle Alençon a été mis à jour le 2025-07-16 par OT CUA ALENCON