Alençon Plage Visite guidée surprenante Les Visiteurs Alençon

27 Rue Albert 1er Alençon Orne

Début : 2025-07-30 15:00:00

fin : 2025-07-30 19:00:00

2025-07-30

Dans le cadre d’Alençon Plage,

Visite guidée surprenante Les Visiteurs au Parc des Promenades le mercredi 30 juillet 2025 du 15h à 19h.

Gratuit pour tous !!

27 Rue Albert 1er Alençon 61000 Orne Normandie

English : Alençon Plage Visite guidée surprenante Les Visiteurs

As part of Alençon Plage,

Surprising guided tour of Les Visiteurs in the Parc des Promenades on Wednesday, July 30, 2025 from 3pm to 7pm.

Free for all!

German :

Im Rahmen von Alençon Plage,

Überraschende Führung Die Besucher im Parc des Promenades am Mittwoch, den 30. Juli 2025 von 15:00 bis 19:00 Uhr.

Kostenlos für alle!!

Italiano :

Nell’ambito di Alençon Plage,

Visita guidata a sorpresa di Les Visiteurs al Parc des Promenades mercoledì 30 luglio 2025 dalle 15.00 alle 19.00.

Gratuito per tutti!

Espanol :

En el marco de Alençon Plage,

Visita guiada sorpresa de Les Visiteurs al Parc des Promenades el miércoles 30 de julio de 2025 de 15:00 a 19:00 h.

¡Gratis para todos!

