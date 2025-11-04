Alençon Tour industrie ISPA Damigny

Alençon Tour industrie Mardi 4 novembre, 08h30 ISPA Orne

Début : 2025-11-04T08:30:00+01:00 – 2025-11-04T17:00:00+01:00

Fin : 2025-11-04T08:30:00+01:00 – 2025-11-04T17:00:00+01:00

Venez découvrir la plasturgie à Alençon avec ses métiers et formations

Au programme, ISPA vient vous chercher dans votre lycée afin de découvrir l’industrie et la plasturgie en visitant 2 entreprises du bassin Alençonnais => Alençonplastic et Appliplast.

Les 2 lycées qui ont répondu positivement sont les lycées Alain et Saint François de Sale à Alençon.

Vous allez découvrir les différents métiers proposés et vous mettre en immersion dans la réalité du terrain.

Pour finir nous vous ferons visiter le centre de formation ISPA qui propose les formations pour les différents métiers que les candidats auront découvert entreprise.

ISPA Pôle universitaire d’Alençon 61250 Damigny Damigny 61250 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0608738136 »}]

