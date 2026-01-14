Aleph Quintet, concert en co-accueil avec la Jazz Station au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Ces cinq musiciens aux parcours multiples développent une musique de passage, où se croisent rythmes envoûtants, harmonies modernes et quête d’authenticité. Leur art est celui du lien : entre cultures, époques et émotions.

Après le succès de leur premier album, « Shapes of Silence » largement salué par la critique, Aleph Quintet repousse les limites de son art avec ce nouveau projet. Les cinq musiciens bruxellois, désormais reconnus et suivis sur la scène musicale internationale, reviennent avec « Hiwar », un album mettant en lumière leur signature musicale : une fusion audacieuse entre jazz moderne et musiques traditionnelles nord-africaines.

En arabe, « Hiwar » signifie « dialogue », un mot qui résume parfaitement l’esprit de cet opus : un échange célébrant cultures, héritages et innovations. Le dialogue signifie par essence une quête mutuelle de compréhension et d’authenticité. Par la mise à nu des pensées, des croyances et des émotions, le « Hiwar » est un espace où les identités se reflètent et apprennent les unes des autres. Chaque membre du quintet apporte son univers et son expérience, créant une vision collective puissante, enracinée et contemporaine. Aleph Quintet a reçu de nombreux prix, dont ceux de « Révélation » par Jazz Magazine, « 4 étoiles » par Le Soir, « Meilleur album de jazz belge » par Jazz à Liège, le « Prix de la Presse Musicale Française », ainsi que le « Tanit d’argent » aux Journées Musicales de Carthage. De plus, le groupe s’est produit tout au long de l’année dans plusieurs pays : Belgique, France, Espagne, Allemagne, Tunisie, Jordanie, Angleterre, Écosse, Suède…

La Jazz Station (Bruxelles) au 38Riv

Rencontres franco-belges

À l’occasion de ses 20 ans, la Jazz Station, véritable maison du jazz bruxellois nichée dans une ancienne gare, s’installe à Paris le temps d’une semaine. Le 38Riv lui offre une carte blanche, symbole d’une rencontre artistique franco-belge riche et vibrante. Concerts, découvertes, échanges : l’événement promet de mettre en lumière toute la diversité et l’énergie de la scène actuelle jazz belge.

Plus qu’un simple club, la Jazz Station est un lieu en perpétuel mouvement où la musique se décloisonne, se réinvente et se partage avec tous les publics. Cette collaboration n’est qu’une étape d’un dialogue au long cours : en 2028, le 38Riv viendra fêter à Bruxelles ses 20 ans. Ensemble, ils célèbrent une amitié musicale où le jazz reste, plus que jamais, vivant et fédérateur.

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, compositions — Le groupe bruxellois Aleph Quintet, puise dans les traditions musicales d’Afrique du Nord, le langage du jazz contemporain et la force de l’improvisation pour créer un son singulier, enraciné et en constante évolution.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/



