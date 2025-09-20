Aleria : charnière de l’histoire contemporaine Musée de l’Alta Rocca Levie

Aleria : charnière de l’époque contemporaine

Retour sur les évènements d’Aleria de 1975 dans le cadre du cinquantenaire.

14h00 : Accueil du public

14h30 : intervention de l’association « La genèse d’Aleria »

Mini exposition et projection des témoignages

Réservation fortement conseillée.

Contact : Musée de l’Alta Rocca : 0495780073

Musée de l'Alta Rocca 20170 Levie Corse-du-Sud Corse 0495780073

