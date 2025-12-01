Alert O’Jazz en Trio Restaurant La Caravelle Marseille 2e Arrondissement

Alert O’Jazz en Trio

Vendredi 26 décembre 2025 de 20h30 à 23h30. Restaurant La Caravelle 34 Quai Du Port Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 4 – 4 – EUR

Début : 2025-12-26 20:30:00

fin : 2025-12-26 23:30:00

2025-12-26

Manouche, swing & bossa-nova

Pour un jazz résolument basé sur l’impro et l’énergie du moment. Principalement manouches, les influences s’étendent aussi vers la bossa, les standards du jazz, le classique, la chanson, ou même l’opéra, un jazz qui accompagne les film de Louis Malle ( Milou en mai ) ou Bertrand Blier ( Les Valseuses ).



Alerto’Jazz rassemblent leurs diversités pour créer une pâte sonore commune.



Composé de deux guitares et un violon, une musique qui swingue et qui emplit de joie le cœur, ce jazz manouche trop rare de Django Reinhardt et Stéphane Grappelli qui fleure bon les vacances, la route en DS ou 2CV, la campagne, la fête, la vie…



Stéphane Basille violon, Axel Mattei guitare solo, Raymond Romano guitare, basse acoustique .

Restaurant La Caravelle 34 Quai Du Port Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 90 36 64 anthony@hotel-marseille.pro

Manouche, swing & bossa-nova

