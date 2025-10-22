Alert O’Jazz / Trio Restaurant La Caravelle Marseille 2e Arrondissement

Alert O’Jazz / Trio Restaurant La Caravelle Marseille 2e Arrondissement mercredi 22 octobre 2025.

Alert O’Jazz / Trio

Mercredi 22 octobre 2025 de 20h30 à 23h30. Restaurant La Caravelle 34 Quai Du Port Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 20:30:00

fin : 2025-10-22 23:30:00

Date(s) :

2025-10-22

Manouche, swing & bossa-nova

Pour un jazz résolument basé sur l’impro et l’énergie du moment. Principalement manouches, les influences s’étendent aussi vers la bossa, les standards du jazz, le classique, la chanson, ou même l’opéra, un jazz qui accompagne les film de Louis Malle (“Milou en mai”) ou Bertrand Blier (“Les Valseuses”).



Alerto’Jazz rassemblent leurs diversités pour créer une pâte sonore commune.



Composé de deux guitares et un violon, une musique qui swingue et qui emplit de joie le cœur, ce jazz manouche trop rare de Django Reinhardt et Stéphane Grappelli qui fleure bon les vacances, la route en DS ou 2CV, la campagne, la fête, la vie… .

Restaurant La Caravelle 34 Quai Du Port Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Manouche, swing & bossa-nova

German :

Gypsy, Swing & Bossa Nova

Italiano :

Manouche, swing e bossa nova

Espanol :

Manouche, swing y bossa nova

L’événement Alert O’Jazz / Trio Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-15 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille