Alerte au rouge (théâtre) Saint-Épain

Les Nouveaux Compagnons de la Prévôté présentent leur nouvelle pièce « Alerte au rouge » d’Olivier Tourancheau dans cette salle magnifiquement réhabilitée.

Réservation conseillée au 06 70 02 15 39 (par SMS).

Espace Philippe Barillet Saint-Épain 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 70 02 15 39 lesvalleesvertesstepain@outlook.fr

English :

Les Nouveaux Compagnons de la Prévôté present their new play « Alerte au rouge » by Olivier Tourancheau in this magnificently restored theatre.

Reservations recommended on 06 70 02 15 39 (by SMS).

German :

Die Nouveaux Compagnons de la Prévôté führen ihr neues Stück « Alerte au rouge » von Olivier Tourancheau in diesem wunderschön rehabilitierten Saal auf.

Reservierungen werden unter 06 70 02 15 39 (per SMS) empfohlen.

Italiano :

Les Nouveaux Compagnons de la Prévôté presentano il loro nuovo spettacolo « Alerte au rouge » di Olivier Tourancheau in questo teatro magnificamente restaurato.

Si consiglia di prenotare al numero 06 70 02 15 39 (via SMS).

Espanol :

Les Nouveaux Compagnons de la Prévôté presentan su nueva obra « Alerte au rouge » de Olivier Tourancheau en este teatro magníficamente restaurado.

Se recomienda reservar en el 06 70 02 15 39 (por SMS).

