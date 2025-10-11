Alerte au rouge (théâtre) Saint-Épain
Alerte au rouge (théâtre) Saint-Épain samedi 11 octobre 2025.
Alerte au rouge (théâtre)
Espace Philippe Barillet Saint-Épain Indre-et-Loire
Tarif : 9 – 9 – EUR
9
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-10-11
fin : 2025-10-25
Date(s) :
2025-10-11 2025-10-12 2025-10-17 2025-10-18 2025-10-19 2025-10-24 2025-10-25
Les Nouveaux Compagnons de la Prévôté présentent leur nouvelle pièce « Alerte au rouge » d’Olivier Tourancheau dans cette salle magnifiquement réhabilitée.
Réservation conseillée au 06 70 02 15 39 (par SMS).
Les Nouveaux Compagnons de la Prévôté présentent leur nouvelle pièce « Alerte au rouge » d’Olivier Tourancheau dans cette salle magnifiquement réhabilitée.
Réservation conseillée au 06 70 02 15 39 (par SMS). 9 .
Espace Philippe Barillet Saint-Épain 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 70 02 15 39 lesvalleesvertesstepain@outlook.fr
English :
Les Nouveaux Compagnons de la Prévôté present their new play « Alerte au rouge » by Olivier Tourancheau in this magnificently restored theatre.
Reservations recommended on 06 70 02 15 39 (by SMS).
German :
Die Nouveaux Compagnons de la Prévôté führen ihr neues Stück « Alerte au rouge » von Olivier Tourancheau in diesem wunderschön rehabilitierten Saal auf.
Reservierungen werden unter 06 70 02 15 39 (per SMS) empfohlen.
Italiano :
Les Nouveaux Compagnons de la Prévôté presentano il loro nuovo spettacolo « Alerte au rouge » di Olivier Tourancheau in questo teatro magnificamente restaurato.
Si consiglia di prenotare al numero 06 70 02 15 39 (via SMS).
Espanol :
Les Nouveaux Compagnons de la Prévôté presentan su nueva obra « Alerte au rouge » de Olivier Tourancheau en este teatro magníficamente restaurado.
Se recomienda reservar en el 06 70 02 15 39 (por SMS).
L’événement Alerte au rouge (théâtre) Saint-Épain a été mis à jour le 2025-09-12 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme