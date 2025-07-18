Alerte Blaireau Dégâts Abbeville

Alerte Blaireau Dégâts

Rue du Moulin Quignon Abbeville Somme

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-08 14:30:00

fin : 2026-01-09

Date(s) :

2026-01-08

Sortir de l’adolescence. Se prendre la réalité du monde en pleine face. Défendre ce qui est le plus précieux la forêt de son enfance. Faire des vidéos sur Youtube pour dire la colère. Pour partager des convictions naissantes. Combattre le monde des adultes. Se construire une pensée. Se créer une communauté. Informer autrement. Faire de sa soeur une alliée précieuse. Être celui qui n’est pas assujetti au système, qui va réveiller les consciences. Crier la vérité. Sa vérité. Au centre du cercle formé par les spectateurs, Gabin (pseudo réseaux sociaux Blaireau Dégâts ) nous raconte son histoire, celle de sa soeur Cléo, influenceuse mode, et leur combat devenu commun contre la destruction de la forêt de leur enfance.

Sortir de l’adolescence. Se prendre la réalité du monde en pleine face. Défendre ce qui est le plus précieux la forêt de son enfance. Faire des vidéos sur Youtube pour dire la colère. Pour partager des convictions naissantes. Combattre le monde des adultes. Se construire une pensée. Se créer une communauté. Informer autrement. Faire de sa soeur une alliée précieuse. Être celui qui n’est pas assujetti au système, qui va réveiller les consciences. Crier la vérité. Sa vérité. Au centre du cercle formé par les spectateurs, Gabin (pseudo réseaux sociaux Blaireau Dégâts ) nous raconte son histoire, celle de sa soeur Cléo, influenceuse mode, et leur combat devenu commun contre la destruction de la forêt de leur enfance. .

Rue du Moulin Quignon Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 20 26 80

English :

Emerging from adolescence. Coming to terms with the reality of the world. Defend what is most precious: the forest of your childhood. Making videos on Youtube to express anger. To share emerging convictions. To fight the adult world. To build a thought. To create a community. To inform differently. Make your sister a precious ally. Be the one who is not subject to the system, who will awaken consciences. Shout out the truth. Her truth. At the center of the circle formed by the spectators, Gabin (social networking handle: Blaireau De?ga?ts ) tells us his story, that of his sister Cle?o, a fashion influencer, and their shared struggle against the destruction of their childhood forest.

German :

Aus dem Teenageralter herauskommen. Sich die Realität der Welt vor Augen führen. Das Wertvollste verteidigen: den Wald seiner Kindheit. Videos auf Youtube machen, um der Wut Ausdruck zu verleihen. Um aufkommende Überzeugungen zu teilen. Die Welt der Erwachsenen bekämpfen. Sich einen Gedanken aufbauen. Sich eine Gemeinschaft schaffen. Anders zu informieren. Seine Schwester zu einer wertvollen Verbündeten machen. Diejenige sein, die nicht dem System unterworfen ist, die das Bewusstsein wecken wird. Die Wahrheit herausschreien. Seine Wahrheit. In der Mitte des von den Zuschauern gebildeten Kreises erzählt Gabin (Social-Media-Name: Blaireau De?ga?ts ) uns seine Geschichte, die seiner Schwester Cle?o, einer Mode-Influencerin, und ihren gemeinsamen Kampf gegen die Zerstörung des Waldes ihrer Kindheit.

Italiano :

Uscire dall’adolescenza. Fare i conti con la realtà del mondo. Difendere ciò che è più prezioso: la foresta della propria infanzia. Fare video su YouTube per esprimere la mia rabbia. Per condividere le convinzioni in erba. Combattere il mondo degli adulti. Costruire un modo di pensare. Creare una comunità. Per informare in modo diverso. Fare di tua sorella un’alleata preziosa. Essere colei che non è soggetta al sistema, che risveglia le coscienze. Gridando la verità. La sua verità. Al centro del cerchio formato dagli spettatori, Gabin (nickname dei social network: Blaireau De?ga?ts ) ci racconta la sua storia, quella di sua sorella Cle?o, influencer di moda, e la loro lotta comune contro la distruzione della foresta della loro infanzia.

Espanol :

Salir de la adolescencia. Aceptar la realidad del mundo. Defender lo más preciado: el bosque de la infancia. Hacer vídeos en YouTube para expresar mi rabia. Para compartir convicciones incipientes. Luchar contra el mundo adulto. Construir una manera de pensar. Para crear una comunidad. Para informar de otra manera. Para hacer de tu hermana una valiosa aliada. Para ser quien no se someta al sistema, quien despierte las conciencias. Gritar la verdad. Su verdad. En el centro del círculo formado por los espectadores, Gabin (alias en las redes sociales: Blaireau De?ga?ts ) nos cuenta su historia, la de su hermana Cle?o, influencer de moda, y su lucha común contra la destrucción del bosque de su infancia.

L’événement Alerte Blaireau Dégâts Abbeville a été mis à jour le 2025-07-18 par OT DE LA BAIE DE SOMME