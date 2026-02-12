Alerte blaireau dégâts

Rue du collège Couloisy Oise

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 20:00:00

fin : 2026-03-13 21:10:00

Date(s) :

2026-03-13

La compagnie Selkie présente Alerte blaireau dégâts !

Assis en cercle autour du comédien, nous suivons l’histoire de Gabin Alonso. Depuis sa chaîne Youtube Blaireau dégâts , le jeune Gabin lutte contre la destruction de sa forêt d’enfance. Un seul en scène poignant sur l’adolescence, sa place face à l’urgence climatique et le sentiment d’inaction des plus grands.

Profondément touchant !

La compagnie Selkie présente Alerte blaireau dégâts !

Assis en cercle autour du comédien, nous suivons l’histoire de Gabin Alonso. Depuis sa chaîne Youtube Blaireau dégâts , le jeune Gabin lutte contre la destruction de sa forêt d’enfance. Un seul en scène poignant sur l’adolescence, sa place face à l’urgence climatique et le sentiment d’inaction des plus grands.

Profondément touchant ! .

Rue du collège Couloisy 60350 Oise Hauts-de-France +33 3 44 92 76 76

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Selkie Company presents Badger Damage Alert !

Sitting in a circle around the actor, we follow the story of Gabin Alonso. From his Youtube channel Blaireau dégâts , young Gabin fights against the destruction of his childhood forest. A poignant one-man show about adolescence, its place in the face of the climate emergency and the feeling of inaction of the grown-ups.

Deeply moving!

L’événement Alerte blaireau dégâts Couloisy a été mis à jour le 2026-02-12 par Compiègne Pierrefonds Tourisme