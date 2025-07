« Alerte Blaireau dégâts » Théâtre par la Compagnie dans l’arbre Mont-Saint-Aignan

« Alerte Blaireau dégâts » Théâtre par la Compagnie dans l’arbre Mont-Saint-Aignan vendredi 21 novembre 2025.

« Alerte Blaireau dégâts » Théâtre par la Compagnie dans l’arbre

Rue Nicolas Poussin Mont-Saint-Aignan Seine-Maritime

Début : 2025-11-21 19:00:00

fin : 2025-11-21 20:00:00

2025-11-21

Gabin Alonso, alias Blaireau dégâts sur Youtube, raconte son histoire, celle de sa sœur Cléo et leur combat devenu commun contre la destruction de la forêt de leur enfance.

Ce monologue, intense et exigeant, plonge directement au cœur des préoccupations adolescentes d’aujourd’hui urgence climatique, inaction des adultes, sentiments mêlés de colère et d’impuissance.

Tel un post viral, ce spectacle puissant s’avère essentiel pour réfléchir avec les adolescents sur leur place au sein de la société d’aujourd’hui.

Spectacle En famille dès 14 ans

Durée 50 minutes

Possibilité de réservation à l’Espace Marc-Sangnier du mardi au vendredi de 13h30 à 17h30

Choisir le Pass En Famille https://montsaintaignan.notre-billetterie.fr/abonnements?abo=fam2526

Rue Nicolas Poussin Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie +33 2 79 18 99 00 EMS@montsaintaignan.fr

English : « Alerte Blaireau dégâts » Théâtre par la Compagnie dans l’arbre

Gabin Alonso, aka Badger Damage on Youtube, tells his story, that of his sister Cléo, and their shared fight against the destruction of their childhood forest.

This intense, demanding monologue plunges straight into the heart of today?s teenage concerns: climate emergency, adult inaction, mixed feelings of anger and powerlessness.

Like a viral post, this powerful show is essential for teenagers to reflect on their place in today?s society.

Show For families aged 14 and over

Running time: 50 minutes

Reservations at Espace Marc-Sangnier, Tuesday to Friday, 1:30 to 5:30 p.m

Choose the Family Pass: https://montsaintaignan.notre-billetterie.fr/abonnements?abo=fam2526

German :

Gabin Alonso, alias Dachsschaden auf Youtube, erzählt seine Geschichte, die seiner Schwester Cleo und ihren mittlerweile gemeinsamen Kampf gegen die Zerstörung des Waldes ihrer Kindheit.

Dieser intensive und anspruchsvolle Monolog führt direkt zu den Sorgen heutiger Jugendlicher: Klimanotstand, Untätigkeit der Erwachsenen, gemischte Gefühle von Wut und Ohnmacht.

Wie ein viraler Post erweist sich dieses kraftvolle Stück als unerlässlich, um mit Jugendlichen über ihren Platz in der heutigen Gesellschaft nachzudenken.

Aufführung Für Familien ab 14 Jahren

Dauer: 50 Minuten

Reservierung im Espace Marc-Sangnier dienstags bis freitags von 13:30 bis 17:30 Uhr möglich

Wählen Sie den Pass En Famille: https://montsaintaignan.notre-billetterie.fr/abonnements?abo=fam2526

Italiano :

Gabin Alonso, in arte Badger Damage su YouTube, racconta la sua storia, quella di sua sorella Cléo e la loro lotta comune contro la distruzione della foresta della loro infanzia.

Questo monologo intenso e impegnativo va dritto al cuore delle preoccupazioni degli adolescenti di oggi: emergenza climatica, inazione degli adulti, sentimenti contrastanti di rabbia e impotenza.

Come un post virale, questo potente spettacolo è un modo essenziale per gli adolescenti di riflettere sul loro posto nella società di oggi.

Spettacolo Per famiglie dai 14 anni in su

Durata: 50 minuti

Prenotabile presso l’Espace Marc-Sangnier, dal martedì al venerdì, dalle 13.30 alle 17.30

Scegliere il Pass Famiglia: https://montsaintaignan.notre-billetterie.fr/abonnements?abo=fam2526

Espanol :

Gabin Alonso, alias Badger Damage en YouTube, cuenta su historia, la de su hermana Cléo y su lucha compartida contra la destrucción del bosque de su infancia.

Este monólogo intenso y exigente se sumerge directamente en el corazón de las preocupaciones de los adolescentes de hoy: la emergencia climática, la inacción de los adultos, sentimientos encontrados de rabia e impotencia.

Como un post viral, este poderoso espectáculo es una forma esencial de que los adolescentes reflexionen sobre su lugar en la sociedad actual.

Espectáculo Para familias a partir de 14 años

Duración: 50 minutos

Reserva en el Espace Marc-Sangnier, de martes a viernes, de 13.30 a 17.30 h

Elija el abono familiar: https://montsaintaignan.notre-billetterie.fr/abonnements?abo=fam2526

