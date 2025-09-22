ALERTE BLAIREAU DÉGÂTS

Vialas Lozère

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24 20:30:00

fin : 2026-03-24

Date(s) :

2026-03-24

C’est l’histoire d’un ado, d’une forêt et d’un combat.

Gabin voit les animaux de son enfance disparaître. Il est en colère. Alors il crée sa chaîne YouTube Alerte Blaireau dégâts. Il y parle de la forêt qui disparaît, de la colère qu’il ressent, et de ses idées pour changer les choses. Il se filme, il enquête, il partage. Sa soeur Cléo, influenceuse mode, l’aide dans ce combat.

Gabin voit les animaux de son enfance disparaître. Il est en colère. Alors il crée sa chaîne YouTube Alerte Blaireau dégâts. Il y parle de la forêt qui disparaît, de la colère qu’il ressent, et de ses idées pour changer les choses. Il se filme, il enquête, il partage. Sa soeur Cléo, influenceuse mode, l’aide dans ce combat. Ensemble, ils veulent réveiller les consciences. Un seul en scène puissant, au coeur des questions des ados écologie, réseaux sociaux, envie d’agir.

Un spectacle fort, où l’écriture de Gwendoline Soublin évite les écueils du discours militant pour laisser place à une parole vive et incarnée, celle de la jeunesse d’aujourd’hui.

Spectacle co-accueilli à Vialas par Scènes Croisées &avec le foyer rural de Vialas et l’EPCI des Cévennes au Mont-Lozère .

Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 65 75 75 contact@scenescroisees.fr

English :

It’s the story of a teenager, a forest and a fight.

Gabin sees the animals of his childhood disappear. He’s angry. So he created his own YouTube channel: Alerte Blaireau dégâts. He talks about the disappearing forest, the anger he feels, and his ideas for changing things. He films himself, he investigates, he shares. His sister Cléo, a fashion influencer, helps him in this fight.

German :

Es ist die Geschichte eines Teenagers, eines Waldes und eines Kampfes.

Gabin muss mit ansehen, wie die Tiere seiner Kindheit verschwinden. Er ist wütend. Also gründet er seinen YouTube-Kanal « Dachs-Schaden-Alarm ». Dort spricht er über den verschwindenden Wald, die Wut, die er empfindet, und seine Ideen, wie er die Dinge ändern kann. Er filmt sich selbst, recherchiert und teilt. Seine Schwester Cléo, eine Mode-Influencerin, hilft ihm bei diesem Kampf.

Italiano :

È la storia di un adolescente, di una foresta e di una lotta.

Gabin vede scomparire gli animali della sua infanzia. È arrabbiato. Così ha creato il suo canale YouTube: Alerte Blaireau dégâts (Allarme danni da tasso). Parla della foresta che sta scomparendo, della rabbia che prova e delle sue idee per cambiare le cose. Si filma, indaga, condivide. Sua sorella Cléo, influencer di moda, lo aiuta in questa lotta.

Espanol :

Es la historia de un adolescente, un bosque y una pelea.

Gabin ve desaparecer los animales de su infancia. Se enfada. Así que crea su canal de YouTube: Alerte Blaireau dégâts (Alerta tejón dañado). Habla del bosque que desaparece, de la rabia que siente y de sus ideas para cambiar las cosas. Se graba a sí mismo, investiga, comparte. Su hermana Cléo, influencer de moda, le ayuda en esta lucha.

