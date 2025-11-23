ALERTE DOUDOU PERDU – SALLE CLAUDE DEBUSSY Joigny

ALERTE DOUDOU PERDU – SALLE CLAUDE DEBUSSY Joigny dimanche 23 novembre 2025.

ALERTE DOUDOU PERDU Début : 2025-11-23 à 11:00. Tarif : – euros.

C’est bientôt l’heure de la sieste et Théo ne retrouve plus son doudou Ti’Singe…Impossible pour lui de dormir sans, il n’a donc qu’une seule solution : demander de l’aide au plus célèbre des chercheurs de doudous : le grand Mat Martigan’ !Un conte moderne basé sur l’imagination et la participation des enfants.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

SALLE CLAUDE DEBUSSY 61 RUE SAINT-JACQUES 89300 Joigny 89