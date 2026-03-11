Alerte gourmande à Beychevelle Salle des fêtes de Beychevelle Saint-Julien-Beychevelle

Alerte gourmande à Beychevelle

Salle des fêtes de Beychevelle Place des Joyeusetes Saint-Julien-Beychevelle Gironde

2026-03-28

fin : 2026-03-28

2026-03-28

Le Comité des Fêtes de Beychevelle organise une soirée gourmande sur le thème de la gastronomie landaise.

Au menu apéritif offert ; garbure ; magret de canard et pommes de terre sarladaises ; formage ; tourtière et café.

Sur réservation jusqu’au 21 Mars via le QR-code de l’affiche ou par téléphone. .

+33 6 20 89 03 56 comite.beychevelle@laposte.net

