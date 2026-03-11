Alerte gourmande à Beychevelle Salle des fêtes de Beychevelle Saint-Julien-Beychevelle
Alerte gourmande à Beychevelle Salle des fêtes de Beychevelle Saint-Julien-Beychevelle samedi 28 mars 2026.
Salle des fêtes de Beychevelle Place des Joyeusetes Saint-Julien-Beychevelle Gironde
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
2026-03-28
L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Le Comité des Fêtes de Beychevelle organise une soirée gourmande sur le thème de la gastronomie landaise.
Au menu apéritif offert ; garbure ; magret de canard et pommes de terre sarladaises ; formage ; tourtière et café.
Sur réservation jusqu’au 21 Mars via le QR-code de l’affiche ou par téléphone. .
Salle des fêtes de Beychevelle Place des Joyeusetes Saint-Julien-Beychevelle 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 89 03 56 comite.beychevelle@laposte.net
