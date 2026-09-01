Alerte orange ! Ne mangez pas ce fichu potiron ! Bibliothèque de Thiviers Thiviers
samedi 26 septembre 2026 · Bibliothèque de Thiviers · Thiviers
Informations pratiques
Thiviers
Alerte orange ! Ne mangez pas ce fichu potiron !
Bibliothèque de Thiviers 3 espace Rodolphe Charles Cézard Thiviers Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 11:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
« Alerte orange ! Ne mangez pas ce fichu potiron! » Présentation-dédicace du livre co-réalisé par l’auteur Jérôme Bucy avec les classes de Nanthiat et Négrondes. Tout public.
« Alerte orange ! Ne mangez pas ce fichu potiron! » Présentation-dédicace du livre co-réalisé par l’auteur Jérôme Bucy avec les classes de Nanthiat et Négrondes. Tout public. .
Bibliothèque de Thiviers 3 espace Rodolphe Charles Cézard Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 08 82
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English : Alerte orange ! Ne mangez pas ce fichu potiron !
« Orange Alert! Don’t Eat That Darn Pumpkin! » Book presentation and signing event for the book co-created by author Jérôme Bucy with the classes at Nanthiat and Négrondes. For all ages.
L’événement Alerte orange ! Ne mangez pas ce fichu potiron ! Thiviers a été mis à jour le 2026-09-02 par Isle-Auvézère
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