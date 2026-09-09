Alès Mountain Randuro, Champ de Foire, Alès

Informations pratiques

Alès Mountain Randuro 19 et 20 septembre Champ de Foire Gard

À partir de 30 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les 19 et 20 septembre, le champ de foire d’Alès sera le point de départ d’un week-end entièrement consacré au VTT, avec deux parcours : un itinéraire principal de 40 km, comprenant 7 spéciales et 1 400 m de dénivelé positif, ainsi qu’un parcours famille de 19 km, 3 spéciales et 500 m de dénivelé.

Mais le Randuro ne se limitera pas aux chronos : un village exposants, un challenge draisienne pour les enfants (lire ci-contre), un apéro DJ le samedi soir et un espace de restauration rythmeront le week-end.

Champ de Foire Avenue Jules Guesde, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.runandsmile.fr/fr/evenements/ales-mountain-randuro »}]

Du VTT enduro dans un mode rando.