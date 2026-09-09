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Alès Mountain Randuro, Champ de Foire, Alès

samedi 19 septembre 2026 · Champ de Foire · Alès

Alès Mountain Randuro, Champ de Foire, Alès

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Champ de Foire
Adresse
Avenue Jules Guesde, 30100 Alès
Ville
30100 Alès
Département
Gard
Tarif
À partir de 30 €

Alès Mountain Randuro 19 et 20 septembre Champ de Foire Gard

À partir de 30 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les 19 et 20 septembre, le champ de foire d’Alès sera le point de départ d’un week-end entièrement consacré au VTT, avec deux parcours : un itinéraire principal de 40 km, comprenant 7 spéciales et 1 400 m de dénivelé positif, ainsi qu’un parcours famille de 19 km, 3 spéciales et 500 m de dénivelé.

Mais le Randuro ne se limitera pas aux chronos : un village exposants, un challenge draisienne pour les enfants (lire ci-contre), un apéro DJ le samedi soir et un espace de restauration rythmeront le week-end.

Champ de Foire Avenue Jules Guesde, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.runandsmile.fr/fr/evenements/ales-mountain-randuro »}]
Du VTT enduro dans un mode rando.

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