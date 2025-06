Alès Plage – Berges du Gardon Alès 1 juillet 2025 06:00

Alès Plage 1 juillet – 31 août Berges du Gardon

Début : 2025-07-01T08:00:00+02:00 – 2025-07-01T23:59:00+02:00

Fin : 2025-08-31T08:00:00+02:00 – 2025-08-31T23:59:00+02:00

Baignade surveillée, du 1er juillet jusqu’au 31 août, de 12h à 19h

Dans une aire de plus de 1 250 m2, délimitée par des bouées et surveillée par des maîtres-nageurs, chacun peut se rafraîchir dans l’eau du Gardon dont la qualité est contrôlée tous les jours.

Beach-volley, tous les jours de 12h à 19h

Terrain en accès libre et matériel prêté depuis le poste de secours sur remise d’une pièce d’identité.

Contact : 04 66 56 11 09

La paillote made in “Alès Plage” – Ouverture le 20 juin

L’établissement propose de se restaurer au bord du Gardon tout en profitant pour ceux qui le souhaitent d’activités sur l’eau : location de bateaux à pédales et paddle qui feront le bonheur des grands et des petits.

Des animations en soirée, ponctuent également toute la période estivale.

Réservation : 06 76 75 67 48

Berges du Gardon 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

Alès Plage prend ses quartiers d’été en cœur de ville. Entre le Pont-Vieux et le Pont-Neuf, la plage de 800 m2 propose sable blanc, activités sportives et nautiques, transats et parasols.