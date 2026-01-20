Alessandro Bernardeschi, Carlotta Sagna, Mauro Paccagnella – Ma l’amor mio non muore / Épilogue Centre Wallonie Bruxelles I Paris Paris

Poésie et humour à l’œuvre dans cet épilogue de la Trilogie de la Mémoire du collectif belge Wooshing Machine, où on n’en finit pas de dire adieu à la scène. Un récit construit comme une mosaïque, traversé de la même nécessité. Car rien ne semble user ce besoin de partager, de dire, de rire, bref de revivre en scène la vie secouée de gravité et de joie, d’amour et de cabotinage, d’aisance et de maturité. Une Commedia dell’Arte sans masque, sans fard, ardente et vive, qui regarde droit dans les yeux !

sur une idée de Alessandro Bernardeschi

chorégraphie, écriture et interprétation Carlotta Sagna, Alessandro Bernardeschi & Mauro Paccagnella

dramaturgie musicale Alessandro Bernardeschi

lumières et régie Simon Stenmans

assistante à la chorégraphie Lisa Gunstone

vidéo Stéphane Broc

son Eric Ronsse

costumes Wooshing Machine & Fabienne Damiean

featuring Pietro Ercolino

Festival Faits d’hiver, 28e édition

19 jan-20 fév 2026

52 représentations – 18 lieux – 12 créations En route pour une 28e édition aux couleurs vibrantes, un voyage en corps à travers les générations qui cohabitent dans l’espace chorégraphique. En route pour un mois de danse contemporaine destinée à tous.tes.

Le mardi 10 février 2026

de 20h00 à 21h00

payant

De 5 à 10 euros.

Tout public.

Centre Wallonie Bruxelles I Paris 127-129 rue Saint-Martin 75004 Paris

https://www.faitsdhiver.com/ info@faitsdhiver.com https://www.facebook.com/Faitsdhiver https://www.facebook.com/Faitsdhiver



