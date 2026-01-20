Alessandro Bernardeschi, Carlotta Sagna, Mauro Paccagnella – Ma l’amor mio non muore / Épilogue Centre Wallonie Bruxelles I Paris Paris
Alessandro Bernardeschi, Carlotta Sagna, Mauro Paccagnella – Ma l’amor mio non muore / Épilogue Centre Wallonie Bruxelles I Paris Paris mardi 10 février 2026.
Poésie et humour à l’œuvre dans cet épilogue de la Trilogie de la Mémoire du collectif belge Wooshing Machine, où on n’en finit pas de dire adieu à la scène. Un récit construit comme une mosaïque, traversé de la même nécessité. Car rien ne semble user ce besoin de partager, de dire, de rire, bref de revivre en scène la vie secouée de gravité et de joie, d’amour et de cabotinage, d’aisance et de maturité. Une Commedia dell’Arte sans masque, sans fard, ardente et vive, qui regarde droit dans les yeux !
sur une idée de Alessandro Bernardeschi
chorégraphie, écriture et interprétation Carlotta Sagna, Alessandro Bernardeschi & Mauro Paccagnella
dramaturgie musicale Alessandro Bernardeschi
lumières et régie Simon Stenmans
assistante à la chorégraphie Lisa Gunstone
vidéo Stéphane Broc
son Eric Ronsse
costumes Wooshing Machine & Fabienne Damiean
featuring Pietro Ercolino
_________________
Festival Faits d’hiver, 28e édition
19 jan-20 fév 2026
52 représentations – 18 lieux – 12 créations En route pour une 28e édition aux couleurs vibrantes, un voyage en corps à travers les générations qui cohabitent dans l’espace chorégraphique. En route pour un mois de danse contemporaine destinée à tous.tes.
Poésie et humour à l’œuvre dans ce dernier volet de la Trilogie du collectif belge Wooshing Machine.
Le mardi 10 février 2026
de 20h00 à 21h00
payant
De 5 à 10 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-10T21:00:00+01:00
fin : 2026-02-10T22:00:00+01:00
Date(s) : 2026-02-10T20:00:00+02:00_2026-02-10T21:00:00+02:00
Centre Wallonie Bruxelles I Paris 127-129 rue Saint-Martin 75004 Paris
https://www.faitsdhiver.com/ info@faitsdhiver.com https://www.facebook.com/Faitsdhiver https://www.facebook.com/Faitsdhiver
Afficher la carte du lieu Centre Wallonie Bruxelles I Paris et trouvez le meilleur itinéraire