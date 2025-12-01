Alex de Vree TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-29 20:30 – 21:45

Gratuit : non 11€ ou 15€ Réservations www.tntheatre.com ou au 02 40 12 12 28 Tout public

Alex de Vree vous invite dans son univers musical et humain en retraçant son parcours de vie atypique.À travers une série de compositions interprétées dans sa forme la plus épurée, il nous fait voyager avec pour seul moyen d’expression sa voix et ses guitares.Écrit et interprété par Alex de Vree.

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com