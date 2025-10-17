Alex Di Mambo Scènacle Besançon

Alex Di Mambo

Alex Di Mambro dans Citron le 22 avril 2026 au Bistrot de la Scène à Dijon et le 23 avril 2026 au Scènacle de Besançon. Réservez vos places en quelques clics avec NG productions !

Le citron à petite dose, rajoute du goût aux choses, mais trop de citron et ça devient acide. Et dans la vie j’aime les choses au point que ça devienne trop acide.

Alexandre Di Mambro est fasciné par l’absurdité du monde dans lequel nous vivons. L’humoriste déroule sur scène une routine à mi-chemin entre l’observation et le fantasme. Il joue actuellement son spectacle Citron, un vendredi sur deux, à l’Apollo Comedy. Pendant soixante minutes, Alex réussit à nous faire rire tout en nous invitant à repenser le monde avec une fraîcheur et une insolence rares. .

Scènacle 6 Rue de la Vieille Monnaie Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

