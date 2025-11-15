Alex di Mambro dans Citron One-man Show La Comédie du Finistère Brest

Alex di Mambro dans Citron One-man Show

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Début : 2025-11-15 21:00:00

fin : 2025-11-15 22:15:00

2025-11-15

Le citron à petite dose, rajoute du goût aux choses, mais trop de citron et ça devient acide. Et dans la vie j’aime les choses au point que ça devienne trop acide.

Alexandre Di Mambro est fasciné par l’absurdité du monde dans lequel nous vivons.

L’humoriste déroule sur scène une routine à mi-chemin entre l’observation et le fantasme. Il joue actuellement son spectacle Citron, un vendredi sur deux, à l’Apollo Comedy.

Pendant soixante minutes, Alex réussit à nous faire rire tout en nous invitant à repenser le monde avec une fraîcheur et une insolence rares.

Informations pratiques

Durée 1h15

Tout public

Salle accessible aux PMR

Placement libre, par ordre d’arrivée

Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation

L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle. .

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71

