JYEUHAIR 1RE PARTIE – LE TEMPS MACHINE Joue Les Tours

JYEUHAIR 1RE PARTIE Début : 2026-03-20 à 19:30. Tarif : – euros.

Artiste autodidacte franco-malgache, Jyeuhair s’impose comme une des voix les plus singulières de sa génération. Sur scène, sa présence magnétique et ses performances habitées marquent les esprits, entre rap, pop, électro et afrobeat. Retrouvez-le en concert au Temps Machine à Joué-lès-Tours le 20 mars 2026 !

LE TEMPS MACHINE 45-49 rue des Martyrs 37300 Joue Les Tours 37