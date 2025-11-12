Alex Fredo Nouveau spectacle La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence

Alex Fredo Nouveau spectacle

Mercredi 12 novembre 2025 de 20h30 à 22h.

Jeudi 13 novembre 2025 de 20h30 à 22h.

Tarif : 22 – 22 – 25 EUR

Début : 2025-11-12 20:30:00

fin : 2025-11-12 22:00:00

2025-11-12 2025-11-13

À l’instant où j’écris ces mots, je n’ai pas totalement fini d’écrire ce nouveau spectacle !

Il est donc pas évident de vous en parler. La seule chose dont je sois sûr c’est qu’il y aura des blagues, des anecdotes et des chansons.

Et que j’ai hâte de vous retrouver. .

La Fontaine d'Argent Théâtre d'humour 5 Rue Fontaine d'Argent Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

English :

As I write these words, I haven?t completely finished writing this new show!

German :

Während ich diese Worte schreibe, bin ich noch nicht ganz fertig mit dem Schreiben dieser neuen Show!

Italiano :

Mentre scrivo queste parole, non ho ancora finito di scrivere questo nuovo spettacolo!

Espanol :

Mientras escribo estas palabras, ¡aún no he terminado del todo de escribir este nuevo programa!

