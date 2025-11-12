Alex Fredo Nouveau spectacle La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence
Alex Fredo Nouveau spectacle La Fontaine d'Argent Théâtre d'humour Aix-en-Provence mercredi 12 novembre 2025.
Mercredi 12 novembre 2025 de 20h30 à 22h.
Jeudi 13 novembre 2025 de 20h30 à 22h. La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 22 – 22 – 25 EUR
À l’instant où j’écris ces mots, je n’ai pas totalement fini d’écrire ce nouveau spectacle !
Il est donc pas évident de vous en parler. La seule chose dont je sois sûr c’est qu’il y aura des blagues, des anecdotes et des chansons.
Et que j’ai hâte de vous retrouver. .
