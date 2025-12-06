Alex Fredo (nouveau spectacle) Fronsac

Alex Fredo (nouveau spectacle)

À l’instant où j’écris ces mots, je n’ai pas totalement fini d’écrire ce nouveau spectacle ! Il est donc pas évident de vous en parler. La seule chose dont je sois sûr c’est qu’il y aura des blagues, des anecdotes et des chansons. Et que j’ai hâte de vous retrouver.

Après un premier spectacle à Paris et en tournée dans toute la France Alex revient avec un nouveau spectacle qu’il se réjouit de vous faire découvrir.

Avec son sens de l’humour incisif, il aborde des thèmes variés allant de la vie quotidienne aux relations humaines, tout en y ajoutant sa touche personnelle et parfois décalée.

Son talent d’improvisation lui permet de créer des moments forts, transformant chaque représentation en une expérience unique.

Et vous n’êtes pas à l’abri qu’il sorte sa guitare !

Révélation du Montreux Comedy, foulant les scènes des Comedy clubs les plus prestigieux. .

