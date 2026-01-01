ALEX FREDO nouveau spectacle Comédie Le Mans Le Mans

ALEX FREDO nouveau spectacle Comédie Le Mans Le Mans jeudi 29 janvier 2026.

ALEX FREDO nouveau spectacle

Comédie Le Mans 37 Rue nationale Le Mans Sarthe

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-29 21:00:00
fin : 2026-01-29 22:30:00

Date(s) :
2026-01-29

Prochainement à Comédie Le Mans…
  .

Comédie Le Mans 37 Rue nationale Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire   comedielemans@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Coming soon to Comédie Le Mans…

L’événement ALEX FREDO nouveau spectacle Le Mans a été mis à jour le 2026-01-14 par CDT72