Alex from Tokyo + Big Mamas L’Enklave Poligny

Alex from Tokyo + Big Mamas

L’Enklave 35 Grande Rue Poligny Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 21:00:00

fin : 2025-12-14 02:00:00

Date(s) :

2025-12-13

La saison est lancée, et on remet ça à l’Enklave !

Après un premier round de folie, on revient encore plus fort pour cette deuxième soirée qui s’annonce mémorable.

house, disco, funk, world music… prépare-toi à vibrer toute la nuit, good vibes garanties !!

Cette figure emblématique de la scène électronique mondiale, arrive à Poligny pour une soirée exceptionnelle.

ALEX FROM TOKYO

DJ, producteur et curateur, il incarne plus de trente ans de passion musicale et de voyages sonores.

Fondateur du label World Famous et créateur des compilations Japan Vibrations, il relie les cultures et réinvente la fête avec une approche artisanale du son.

Ses collaborations avec des légendes comme Laurent Garnier, François K, Carl Craig ou Tony Allen témoignent de son influence.

Ses sets, empreints d’énergie positive et de diversité, séduisent les clubs les plus exigeants de Paris, Berlin, Tokyo et au-delà.

Ces mixes sont des odyssées où house, techno, funk et sonorités japonaises se mêlent avec élégance et énergie.

Une occasion unique de découvrir un artiste visionnaire qui fait dialoguer les continents et les époques.

Vous l’avez compris, un artiste à ne manquer sous aucun prétexte !



BIG MAMA’S

On ne les présente plus, Big Mama’s est une invitation à l’exploration, à la découverte de nouveaux paysages sonores. Résidents de l’Enklave, leur style éclectique mélange habilement les sonorités house, afro, world mais aussi celles de la techno, offrant une expérience sonore unique et dynamique !

De quoi bien commencer la soirée !



PAS DE VESTIAIRE

ENTRÉE PRIX LIBRE

CASH/CB .

L’Enklave 35 Grande Rue Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté tizasek@gmail.com

