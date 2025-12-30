ALEX HYPNOTISEUR DANS HYPNOSE AU CINEMA CINE PINCE VENT Chennevieres Sur Marne
ALEX HYPNOTISEUR DANS HYPNOSE AU CINEMA Début : 2026-04-11 à 20:30. Tarif : – euros.
Venez vivre une expérience incroyable et drôle ! Spectacle interactif avec le public.Avec un respect constant des participants, Alex vous fera vivre des expériences et des aventures exceptionnelles : dormir en quelques secondes, partir pour des destinations et des émotions incroyables.Pour les spectateurs qui préfèrent rester dans la salle, ils seront bluffés de voir leurs amis sur scène.Le saviez-vous ?Ce spectacle rencontre un vif succès en tournée des cinémas depuis 7 ans.
CINE PINCE VENT 85 RTE DE PROVINS 94430 Chennevieres Sur Marne 94