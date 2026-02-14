Alex Jordanov & Ké Clero décicacent « Radio Club, A West Coast true story of hip hop », Librairie de Paris, paris

Alex Jordanov & Ké Clero décicacent « Radio Club, A West Coast true story of hip hop » Samedi 21 février, 11h00 Librairie de Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-21T11:00:00+01:00 – 2026-02-21T13:00:00+01:00

Fin : 2026-02-21T11:00:00+01:00 – 2026-02-21T13:00:00+01:00

Bienvenue dans le berceau du hip-hop West Coast !

Entre criminalité, mathématiques et succès fulgurant, Radio Club raconte la naissance d’un lieu underground et celle d’une amitié qui va changer l’industrie de la musique. Alex Jordanov revient sur sa propre histoire et nous donne à voir une certaine époque à travers le dessin nerveux et incisif de Ké Clero.

Alex Jordanov est journaliste d’investigation, documentariste et essayiste français. Il réalise des reportages de guerre ainsi que des documentaires.

Ké Clero oscille entre son activité de tatoueur et de nouvelles collaborations tant au scénario qu’au dessin.

Venez découvrir « Radio Club : A West Coast True Story of Hip Hop » publié aux Éditions Glénat.

Au programme : discussion, dédicace et verre amical Entrée libre – Livre en vente sur place.

Photographie © Droits réservés

Dessin © Ke Clero

Librairie de Paris 7,9,11 place de Clichy,paris paris 75017 Quartier des Batignolles Paris Île-de-France

