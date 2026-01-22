Alex Kamo – Décalée Le Bacchus Rennes Mardi 17 mars, 21h00 Tarif unique : 16 euros

Un spectacle d’humour piquant, et tendre, mêlant stand-up et sketchs !

**Vous ne vous êtes jamais senti·e décalé·e ? À côté de la plaque socialement ? Alex Kamo, oui.**

Ancienne « enfant bizarre », introvertie assumée, elle explore avec une autodérision mordante tout ce qui fait d’elle une outsider attachante : de ses réflexions sur la solitude à son amour pour la pop culture, en passant par sa passion pour les docu Arte.

DÉCALÉE, c’est comme un petit bonbon de folie, enveloppé dans un emballage faussement bobo-intello. Avec des vrais morceaux de féminisme et de pop culture dedans.

À déguster sans modération !

