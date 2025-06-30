ALEX LUTZ – AUDITORIUM ESPACE MALRAUX Joue Les Tours

vendredi 6 février 2026.

ALEX LUTZ Début : 2026-02-06 à 20:30. Tarif : – euros.

ESPACE MALRAUX – JOUE LES TOURS PRÉSENTE : ALEX LUTZLe rock est mort, vive le rock !Après le succès de ses deux précédents spectacles récompensés des Molières de l’humour 2016 et 2020, Alex Lutz fait un retour triomphal plus rock que jamais (ou pas) pour son troisième seul en scène.Rejoint par moments par son beau cheval blanc, Nilo, l’artiste présente un nouveau spectacle aussi drôle qu’émouvant, dédié à son père.On galope, on se débrouille, on flashcode, on motdepasse, on upload, on wifise, on capte pas, on est plouc, on plug, on cloud, on protège ses données, on data-centre, on se recentre, on inspire par le ventre, on reboot, on marche en forêt, on influe, on transfère, on libère, on aime la terre, on est off, on est suivi, on se retourne peu, on se bienveillance, on se résilience, on se détoxe, on a tout trié, on est une belle âme, on pronote, on revit, on galope, on galope, on galope. On enterre son père et on rock’n roll ce qu’il en reste … mais on rigole. « Un spectacle personnel, drôle et très touchant » ; « C’est beau, poétique, cathartique aussi » ; « La claque. La classe ! » Le Parisien « De l’élégance et de l’émotion, du rire, bien sûr, beaucoup de sincérité, de beaux accès de délire aussi… » Le Parisien« Brillant. » ; « l’humoriste alterne moments de grâce, intimes et drôles » ; « Alex Lutz signe un grand spectacle sur la transmission ». Télérama

AUDITORIUM ESPACE MALRAUX PARC DES BRETONNIERES 37300 Joue Les Tours 37