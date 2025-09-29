Alex Lutz Châteauroux

Alex Lutz

Après le succès de ses précédents spectacles récompensés aux Molières de l’humour, Alex Lutz, rejoint par son cheval, présente un nouveau spectacle aussi drôle qu’émouvant, dédié à son père.

Que reste-t-il d’une vie ? Le talentueux comédien, humoriste et réalisateur rend un magnifique hommage à son père, et porte un regard sagace sur la génération des boomers. En se penchant sur l’itinéraire de Gérard Lutz, le fils raconte à sa manière une histoire de France, des Trente Glorieuses à la montée du chômage, en passant par Mai 68. Les moments où il incarne des personnages sont hilarants de vérité l’inoubliable Catherine, de la série Catherine et Liliane, n’a rien perdu de son don pour la métamorphose. Il y a l’impayable employé des pompes funèbres qui tente maladroitement de détendre l’atmosphère, et il y a Marie-France, la mère dépassée par sa fille J’ai l’impression d’avoir Louise Michel à la maison … Un spectacle intimiste et profond. Billetterie à l’office de tourisme ! 36 .

Following the success of his previous Molières award-winning shows, Alex Lutz, joined by his horse, presents a new show as funny as it is moving, dedicated to his father.

Nach dem Erfolg seiner vorherigen Shows, die mit den Molières de l’humour ausgezeichnet wurden, präsentiert Alex Lutz zusammen mit seinem Pferd eine neue Show, die ebenso lustig wie bewegend ist und seinem Vater gewidmet ist.

Dopo il successo dei suoi precedenti spettacoli, che hanno vinto i premi Molière per la comicità, Alex Lutz, affiancato dal suo cavallo, presenta un nuovo spettacolo tanto divertente quanto commovente, dedicato a suo padre.

Tras el éxito de sus anteriores espectáculos, galardonados con los premios Molière de comedia, Alex Lutz, acompañado de su caballo, presenta un nuevo espectáculo tan divertido como conmovedor, dedicado a su padre.

