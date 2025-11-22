ALEX LUTZ – ESPACE LUMIERE Epinay Sur Seine

ALEX LUTZ Début : 2025-11-22 à 20:30. Tarif : – euros.

En un peu plus de quinze ans de carrière, Alex Lutz a fait sa place et multiplié les casquettes depuis son premier spectacle en 2009. On a pu le voir notamment comme acteur, comédien et réalisateur, mais aussi dans le célèbre duo Catherine et Liliane avec son acolyte Bruno Sanches. Fort de ses deux premiers one man show récompensés tous deux d’un Molière de l’humour, cet hyperactif est de retour sur scène. Créé alors qu’il apprenait la perte de son père, ce troisième spectacle évoque donc cette disparition. Mais pas d’inquiétude, il promet que ce sera drôle ! D’ailleurs, ce récit intime et touchant devient un prétexte pour s’intéresser avec malice et dérision au sujet perpétuel des conflits de générations : celle de son père, la sienne et la génération actuelle. Un vrai terreau à situations hilarantes

ESPACE LUMIERE 6, AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY 93800 Epinay Sur Seine 93