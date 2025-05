Alex Lutz – Roubaix, 16 juin 2025 20:00, Roubaix.

Alex Lutz
31 rue de l'Epeule Roubaix
Roubaix Nord

16 juin 2025 20:00

17 juin 2025 21:30

2025-06-16

2025-06-17

Après le succès de ses deux précédents spectacles récompensés des Molières de l’Humour 2016 et 2020, Alex Lutz fait un retour triomphal plus rock que jamais (ou pas) pour son troisième seul en scène.

Le rock est mort, vive le rock. Nous vous prions de bien vouloir remplir le formulaire je reste rock sur notre plateforme sécurisée nosatisfaction.org ou via l’application Yéyéyé muni de votre code personnel de douze chiffres. Les absents ont toujours tort.

Que nous réserve Alex Lutz avec cette annonce du rock qui n’a pas dit son dernier mot ? Va-t-il une fois de plus se percher sur un cheval pour nous offrir de nouvelles pitreries comme il sait si bien les distiller avec élégance ? Oui assurément, il conserve son univers irrésistible.

Sans conteste, il endosse toujours aussi magistralement ses multiples rôles, animé d’une impérieuse envie de surprendre et de sublimer. Hilarant, sarcastique et désarmant, Alex nous invite dans son quotidien et le nôtre -, nous montrant que l’on peut à la fois sourire et se remémorer, éclater de rire et s’émouvoir.

À pied et à cheval, rendez-vous pour ce nouveau seul en selle qui enchaîne les galeries de personnages hauts en couleur, quelques interludes de méditation sur des thèmes d’actualité, et des instants empreints de poésie… un numéro de voltige humoristique et équestre d’une finesse exquise. .

31 rue de l’Epeule Roubaix

Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France

