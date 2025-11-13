ALEX LUTZ – SALLE EURYTHMIE Montauban

ALEX LUTZ – SALLE EURYTHMIE Montauban jeudi 13 novembre 2025.

ALEX LUTZ Début : 2025-11-13 à 20:30. Tarif : – euros.

ALEX LUTZAlex Lutz revient sur scène dans un nouveau spectacle mariant à merveille humour et poésie et comme toujours, accompagné de ses deux chevaux, Nilo et Saint-Trop. Une drôle d’histoire générationnelle et un seul-en-scène où l’émotion côtoie sans cesse le rire.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

SALLE EURYTHMIE RUE SALVADOR ALLENDE 82000 Montauban 82