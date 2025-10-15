ALEX LUTZ – SEXE, GROG ET ROCKING CHAIR – Centre Evénementiel et Culturel Courbevoie

ALEX LUTZ – SEXE, GROG ET ROCKING CHAIR Début : 2025-10-15 à 20:30. Tarif : – euros.

SPL CENTRE EVENEMENT ET CULTUREL PRÉSENTE : ALEX LUTZ – SEXE, GROG ET ROCKING CHAIRAprès le succès de ses deux précédents spectacles récompensés aux Molières de l’Humour 2016 et 2020, Alex Lutz remonte sur scène plus rock que jamais (ou pas) pour son troisième spectacle. On galope, on se débrouille, on flashcode, on motdepasse, on upload, on wifise, on capte pas, on est plouc, on plug, on cloud, on protège ses données, on data-centre, on se recentre, on inspire par le ventre, on reboot, on marche en forêt, on influe, on transfère, on libère, on aime la terre, on est off, on est suivi, on se retourne peu, on se bienveillance, on se résilience, on se détoxe, on a tout trié, on est une belle âme, on pronote, on revit, on galope, on galope, on galope. On enterre son père et on rock n roll ce qu’il en reste … mais on rigole.

Centre Evénementiel et Culturel 7, BVD ARISTIDE BRIAND 92400 Courbevoie 92