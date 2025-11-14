Alex Lutz – Sexe, grog et rocking-chair Le Pin Galant Mérignac

Alex Lutz – Sexe, grog et rocking-chair Vendredi 14 novembre, 20h30 Le Pin Galant Gironde

GÉNÉRAL : 43 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 37 €

Après le succès de ses deux précédents spectacles récompensés aux Molières de l’Humour 2016 et 2020, Alex Lutz remonte sur scène plus rock que jamais (ou pas) pour « Sexe, grog et rocking-chair » !

« On galope, on se débrouille, on flashcode, on motdepasse, on upload, on wifise, on se dit “mais j’ai clické”, on est plouc, on plug, on binge-watch, on cloud, on protège ses données, on a zappé ta mère, on data-centre, on se recentre, on inspire depuis le ventre, on switch, on mute, on reboot, on marche en forêt, on influe, on transfère, on libère, on aime la terre, on est off, on machine-learne, on est suivi, on se retourne peu, on se bienveillance, on résilience, on bugdixe, on roule au pas, on se détoxe, on est une belle âme, on partage, on pleure son chat, on retrouve son corps, on est soi-même, on s’dit tu, chais plus, on pronote, on a repris le piano, on revit, on galope encore. On rock’n’roll, ce qu’il en reste… On rigole ! » ALEX LUTZ

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com

