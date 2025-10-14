Alex Lutz Troyes

Alex Lutz Troyes mardi 14 octobre 2025.

Alex Lutz

Théâtre de Champagne Troyes Aube

Début : 2025-10-14 20:00:00

2025-10-14

On galope, on se débrouille, on flashcode, on motdepasse, on upload, on wifise, on capte pas, on est plouc, on plug, on cloud, on protège ses données, on data-centre, on se recentre, on inspire par le ventre, on reboot, on marche en forêt, on influe, on transfère, on libère, on aime la terre, on est off, on est suivi, on se retourne peu, on se bienveillance, on se résilience, on se détoxe, on a tout trié, on est une belle âme, on pronote, on revit, on galope, on galope, on galope. On enterre son père et on rock’n roll ce qu’il en reste … mais on rigole.



Sexe, Grog & Rocking Chair

Ecrit et interprété par Alex Lutz

Mis en scène par Tom Dingler .

Théâtre de Champagne Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55

