Alex Montembault Le Petit Duc Aix-en-Provence

Jeudi 9 octobre 2025 à partir de 20h30. Le Petit Duc 1 Rue Emile Tavan Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Début : 2025-10-09 20:30:00

fin : 2025-10-09

2025-10-09

Révélé dans la version Thomas Jolly de « Starmania » où il incarnait Marie-Jeanne, il revient avec un répertoire personnel, à la fois pudique et bouleversant.

Alex Montembault mêle la douceur d’une voix singulière à des mélodies sensibles et ciselées. Formé au jazz, bercé par la chanson française et passionné de rock-prog des années 70, il compose des morceaux intimes et lumineux.

Entre guitare, piano et mots choisis, Alex chante l’identité, la famille, les silences avec émotion, sans détour. À découvrir sur scène, pour la première fois en trio. .

Le Petit Duc 1 Rue Emile Tavan Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Revealed in the Thomas Jolly version of « Starmania », where he played Marie-Jeanne, he returns with a personal repertoire that is both modest and moving.

German :

Er wurde in Thomas Jollys Version von « Starmania » bekannt, in der er Marie-Jeanne verkörperte, und kehrt nun mit einem persönlichen Repertoire zurück, das zugleich schamhaft und erschütternd ist.

Italiano :

Dopo essersi fatto conoscere nella versione di Thomas Jolly di « Starmania », dove interpretava Marie-Jeanne, torna con un repertorio personale, modesto e commovente.

Espanol :

Tras darse a conocer en la versión de Thomas Jolly de « Starmania », donde interpretaba a Marie-Jeanne, regresa con un repertorio personal, modesto y conmovedor a la vez.

