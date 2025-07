Alex Montembault + Jogo Tours

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Début : Jeudi 2025-12-04 20:00:00

fin : 2025-12-04 23:30:00

2025-12-04

Alex Montembault mêle la douceur d’une voix singulière à des mélodies sensibles et ciselées. Formé au jazz, bercé par la chanson française et passionné de rock-prog des années 70, il compose des morceaux intimes et lumineux.

Alex Montembault mêle la douceur d’une voix singulière à des mélodies sensibles et ciselées. Formé au jazz, bercé par la chanson française et passionné de rock-prog des années 70, il compose des morceaux intimes et lumineux. Révélé dans Starmania où il incarnait Marie-Jeanne, il revient avec un répertoire personnel, à la fois pudique et bouleversant.Entre guitare, piano et mots choisis, Alex chante l’identité, la famille, les silences avec émotion, sans détour. À découvrir sur scène, pour la première fois en solo.

Le trio tourangeau JoGo est un groupe d’indie-folk qui aurait associé un berceau et un bulldozer. Un assemblage surprenant qui fonctionne grâce aux subtils arrangements des morceaux oscillant entre douceur et légèreté, et phases d’improvisation brute. .

English :

Alex Montembault blends the sweetness of a singular voice with sensitive, chiseled melodies. Trained in jazz, lulled by French chanson and passionate about 70s rock-prog, he composes intimate, luminous pieces.

German :

Alex Montembault mischt die Sanftheit einer einzigartigen Stimme mit sensiblen und ziselierten Melodien. Er hat eine Jazzausbildung absolviert, ist vom französischen Chanson begeistert und liebt den Prog-Rock der 70er Jahre.

Italiano :

Alex Montembault fonde la dolcezza di una voce singolare con melodie sensibili e cesellate. Formatosi nel jazz, cullato dalla chanson francese e appassionato di rock-prog anni ’70, compone brani intimi e luminosi.

Espanol :

Alex Montembault mezcla la dulzura de una voz singular con melodías sensibles y cinceladas. Formado en el jazz, arrullado por la chanson francesa y apasionado del rock-prog de los 70, compone piezas íntimas y luminosas.

