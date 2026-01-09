Alex Montembault

46 Grande Rue Le Mêle-sur-Sarthe Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-10 20:30:00

fin : 2026-03-10

Date(s) :

2026-03-10

Alex Montembault mêle la douceur d’une voix singulière à des mélodies sensibles et ciselées. Formé au jazz, bercé par la chanson française et passionné de rock-prog des années 70, il compose des morceaux intimes et lumineux.

Révélé dans Starmania où il incarnait Marie-Jeanne, il revient avec un répertoire personnel, à la fois pudique et bouleversant.

Entre guitare, piano et mots choisis, Alex chante l’identité, la famille, les silences avec émotion, sans détour. À découvrir sur scène, pour la première fois en solo.

Une programmation proposée dans le cadre d’un partenariat entre C’61 et la Communauté de Communes de la Vallée de la Haute Sarthe. .

46 Grande Rue Le Mêle-sur-Sarthe 61170 Orne Normandie +33 2 33 27 61 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Alex Montembault

L’événement Alex Montembault Le Mêle-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-01-09 par REZZO