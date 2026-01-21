Alex Ramirès, Panache Sully-sur-Loire
Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire Loiret
Tarif : 16 – 16 – EUR
16
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-03-27 20:30:00
fin : 2026-03-27 21:45:00
Date(s) :
2026-03-27
Un spectacle sur la confiance ou faire semblant d’en avoir. Parce que le doute c’est comme la mode, ça revient toujours. Parce que l’estime de soi, c’est aussi facile à porter que des chaussettes avec les doigts de pieds séparés, parce que se prendre au sérieux, ça ne va à personne, il était temps de lancer une nouvelle collection.
Après Sensiblement Viril , Alex Ramirès cherche sa place dans le grand défilé de l’amour propre entre moins que rien et roi de tout, et à travers la parade de tous ces autres qu’on croise, il nous présente un spectacle à l’image de celui qu’il a prévu d’être audacieux, insolent, fabuleux et flamboyant, parce que finalement Tout est une question de panache.
-Mise en scène Alexandra Bialy-
– Dans le cadre de la Saison Culturelle du Val de Sully – 16 .
Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 36 23 70
