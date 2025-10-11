Alex Tramoni dans En rodage Spectacle de magie, mentalisme et humour La Comédie du Finistère Brest

Alex Tramoni dans En rodage Spectacle de magie, mentalisme et humour

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Début : 2025-10-11 21:00:00

fin : 2025-10-11 22:15:00

2025-10-11

Je n’ai plus de meuf, plus de père, plus de religion. J’ai même pris des plaintes pour des blagues. En gros, j’ai plus rien à perdre.

Donc autant dire qu’on va se marrer, parce que je vais tout vous raconter.

Depuis que je suis humoriste, j’ai rempli des salles et j’en ai vidé. J’ai été reçu dans des synagogues et des tribunaux. J’ai fait rire et j’ai clivé.

En soulevant toujours la même question

Mais c’est qui ce mec ?

J’ai écrit ce spectacle pour y répondre — à travers la seule constante de mon existence

je peux pas m’empêcher de faire des blagues.

Et ça m’a toujours mis dans la merde.

De mon éducation dans le quartier le plus riche de France à ma vie d’artiste, en passant par la politique, le féminisme, la religion, les femmes que j’aime…

Je ris de tout par nécessité. Avec acidité, sincérité, et sensibilité.

En un mot je suis Alexis Tramoni, je suis venu vous partager ma vie, et je peux vous dire que c’est un bordel.

Informations pratiques

Durée 1h15

Tout public

Réservation en ligne auprès de La Comédie du Finistère .

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71

