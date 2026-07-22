Informations pratiques

Alençon

ALEX VIZOREK

Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 21:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Après deux spectacles thématiques Alex Vizorek est une oeuvre d’art et Ad Vitam, à la mise en scène ambitieuse taillée pour les grandes salles, l’humoriste belge a décidé de partir une année en tournée avec seulement un pied de micro.

Cette fois il se laisse la liberté d’improviser, de parler de l’ère du temps, de faire plus d’introspection, tout cela dans le cadre intime de plus petits lieux.

En mode stand-up, à l’américaine, juste lui, une lumière et vous, pour aborder des thèmes allant de Spinoza aux problèmes d’érection d’un quarantenaire en passant par l’optimisation de la foi et la nostalgie de ses grands-mères.

Le tout évidemment avec pour unique but de vous faire rire, et si par malheur ça vous fait réfléchir… c’est pas un drame non plus !

Ouverture des portes à 19h

Restauration possible sur place

Adresse

ZA Le Chêne 72610 Arçonnay .

Alençon 61000 Orne Normandie +33 6 49 50 19 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : ALEX VIZOREK

L’événement ALEX VIZOREK Alençon a été mis à jour le 2026-07-22 par OT CUA ALENCON