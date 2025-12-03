ALEX VIZOREK DANS 2 1/2 – SALLE FREDERIC MISTRAL Chateauneuf Le Rouge

ALEX VIZOREK DANS 2 1/2 Début : 2026-06-06 à 18:00. Tarif : – euros.

Après deux spectacles thématiques (Alex Vizorek est une oeuvre d’Art et Ad Vitam) à la mise en scène ambitieuse taillée pour les grandes salles, l’humoriste belge a décidé de partir une année en tournée avec seulement un pied de micro.Cette fois il se laisse la liberté d’improviser, de parler de l’ère du temps, de faire plus d’introspection, tout cela dans le cadre intime de plus petits lieux. En mode Stand Up , à l’américaine, juste lui, une lumière et vous, pour aborder des thèmes allant de Spinoza aux problèmes d’érection d’un quarantenaire en passant par l’optimisation de la foi et la nostalgie de ses grand-mères.Le tout évidemment avec pour unique but de vous faire rire, et si par malheur ça vous fait réfléchir…c’est pas un drame non plus !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

SALLE FREDERIC MISTRAL MONTEE DE L’EGLISE 13790 Chateauneuf Le Rouge 13