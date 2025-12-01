ALEX VIZOREK DEUX DEMI LA COMÉDIE DE TOULOUSE Toulouse

ALEX VIZOREK DEUX DEMI

LA COMÉDIE DE TOULOUSE 16 Rue Saint-Germier Toulouse Haute-Garonne

Début : 2025-12-19 20:30:00

fin : 2025-12-21 21:45:00

2025-12-19

Cette fois il se laisse la liberté d’improviser, de parler de l’ère du temps, de faire plus d’introspection, tout cela dans le cadre intime de plus petits lieux.

En mode Stand Up , à l’américaine, juste lui, une lumière et vous, pour aborder des thèmes allant de Spinoza aux problèmes d’érection d’un quarantenaire en passant par l’optimisation de la foi et la nostalgie de ses grand-mères.

Spectacle déconseillé aux moins de 16 ans 29 .

English :

This time he allows himself the freedom to improvise, to talk about the times, to be more introspective, all in the intimate setting of smaller venues.

German :

Diesmal lässt er sich die Freiheit, zu improvisieren, über das Zeitalter zu sprechen, mehr in sich zu gehen, und das alles im intimen Rahmen kleinerer Orte.

Italiano :

Questa volta si è concesso la libertà di improvvisare, di parlare dei tempi, di essere più introspettivo, il tutto nella cornice intima di locali più piccoli.

Espanol :

Esta vez se ha permitido la libertad de improvisar, de hablar de los tiempos que corren, de ser más introspectivo, todo ello en el marco íntimo de locales más pequeños.

