Alex Vizorek Je n’aime pas le Classique, mais avec Alex Vizorek j’aime bien ! Gare du Midi Biarritz

Alex Vizorek Je n’aime pas le Classique, mais avec Alex Vizorek j’aime bien ! PROMO 30% –

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-03-31

fin : 2026-03-31

2026-03-31

Déjà 15 ans, que le disque Je n’aime pas le Classique, mais ça j’aime bien s’est imposé comme compilation phare du répertoire classique.

Avec une toute première adaptation sur scène orchestrée par Gaspard Proust et ovationnée par la presse et le public, c’est désormais Alex Vizorek, humoriste, comédien et animateur belge, qui s’érige en maître de cérémonie.

Après l’immense succès de son premier spectacle consacré à l’art dans Alex Vizorek est une œuvre d’art , c’est désormais à la musique classique qu’il s’attaque.

Accompagné pour l’occasion de musiciens classiques de renom, tels que Luka Faulisi ou Simon Ghraichy, il décortiquera avec humour et bienveillance les plus grandes œuvres classiques, entre pédagogie et vérités historiques.

Grâce à lui, grâce à eux, nul doute que même si vous n’aimez pas le classique, ça, vous aimerez ! .

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

