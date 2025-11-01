Alex Vizorek Versailles Palais des Congrès Versailles

Alex Vizorek Samedi 7 février 2026, 20h30 Versailles Palais des Congrès Yvelines

7€ Platinium / 65 € Carré or / 55 € Cat 1 / 45 € Cat 2

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-07T20:30:00 – 2026-02-07T22:30:00

Fin : 2026-02-07T20:30:00 – 2026-02-07T22:30:00

Après l’immense succès de son premier spectacle consacré à l’art dans » Alex Vizorek est une œuvre d’art « , c’est désormais à la musique classique qu’il s’attaque.

Accompagné pour l’occasion de musiciens classiques de renom, tels que Luka Faulisi ou Simon Ghraichy, il décortiquera avec humour et bienveillance les plus grandes œuvres classiques, entre pédagogie et vérités historiques.

Grâce à lui, grâce à eux, nul doute que même si vous n’aimez pas le classique, ça, vous aimerez !

Un moment suspendu et unique pour le public qui assistera à un magnifique concert et plus encore… à la rencontre exceptionnelle de la musique classique et de l’humour.

Versailles Palais des Congrès 10 rue de la chancellerie 78000 versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0715/fChoixSeanceWidget.aspx?idstructure=0715&EventId=80&request=QcE+w0WHSuCxe7JGUFyvV4jmYjPN6c/P1vMN15nvLlEn+pGefSuff+vhI8b/4kGiMe+7lHHK4K95pnl18i5xhHl4sEkOJP/S5HJElfSOV0e6aE5yfg0MhEr0xEi4ZjNp »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 20 26 20 18 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@versaillespalaisdescongres.com »}]

humour humour Alex Vizorek