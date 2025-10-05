ALEXANDER MALOFEEV PIANO – AUDITORIUM – MUSEE DE GRENOBLE Grenoble

ALEXANDER MALOFEEV PIANO Début : 2026-01-15 à 19:30. Tarif : – euros.

Alexander Malofeev, pianoLorsqu’il remporte le prestigieux Concours international Tchaïkovski, Alexander Malofeev n’a que 13 ans. La critique reconnaît vite son génie et il s’impose aujourd’hui comme l’un des pianistes les plus remarquables et captivants de sa génération: « Malofeev ne se contente pas de jouer les notes ; il insuffle de la vie à chaque phrase, comme si chacune racontait quelque chose d’entièrement nouveau… » (The Guardian). À seulement 23 ans, il se produit dans les plus grandes salles de concert du monde devant un public sous le charme.SIBELIUS : The Trees, Op.75GRIEG : Holberg suite, Op.40PROKOFIEV : Sonate n°2SCRIABINE : Valse, Op.38STRAVINSKY : Symphonies of Wind Instruments, K036 (arr. Arthur Lourié)LOURIÉ : 5 Préludes fragiles, Op.1

AUDITORIUM – MUSEE DE GRENOBLE . 38000 Grenoble 38